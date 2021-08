NBA, Larry Nance Jr. finisce ai Portland Trail Blazers: “Voglio vincere subito!”

Nella sign-and-trade che ha portato Lauri Markkanen a Cleveland, i Cavaliers hanno ceduto Larry Nance Jr. ai Portland Trail Blazers per il grande dispiacere dei tifosi dei Cavs che hanno particolarmente apprezzato l’apporto del nativo di Akron alla squadra. Subito dopo l’ufficialità dell’operazione, il giocatore ha ringraziato pubblicamente Cleveland dicendo di aver voluto lasciare la franchigia per giocare in una squadra con maggiori ambizioni a breve termine:

“Quando sono stato scambiato qui (a Cleveland nel 2018) è stata la cosa migliore che potesse capitare a me e a tutta la mia famiglia. Ho avuto modo di giocare con un altro buon giocatore di Akron (LeBron James ) e far parte di una squadra che è arrivata in finale. Ho avuto la fortuna di comprare una casa a 10 minuti dal luogo in cui sono cresciuto quando ero piccolo e – il dono più grande di tutti – io e mia moglie abbiamo accolto la nostra bambina nelle nostre vite. Essendo nato e cresciuto qui, ho sempre creduto che Cleveland e le persone che ci vivono meritino molto di più. Più amore, più riconoscimento, più apprezzamento. Questo è esattamente quello che ho cercato di fare giocando qui, e solo perché cambio squadra non significa che finirà l’amore per questa città: sarò sempre a casa qui.

Quando sono stato scambiato qui non avevo giocato molte partite importanti nella mia carriera e non venivo da una squadra in corsa per il titolo… ad essere onesto non ero pronto per giocare i Playoff. Non ero ancora a mio agio come giocatore. Da quando ho avuto un assaggio di quel livello di basket però la voglia di tornare a competere sul palcoscenico dei Playoff è cresciuta costantemente. Ora vorrei vincere qualcosa, avevo un serio bisogno di cambiare per una squadra che avesse maggiori ambizioni. Avevo espresso il mio desiderio di vincere ora a Koby (GM) e al front office. Andare a Portland è qualcosa che mi carica davvero. È una squadra affamata. Sono contento che credano che posso aiutarli a puntare più in alto. Sono pronto a cogliere questa opportunità e devo ringraziare i Cavs per avermi accompagnato nel mio sviluppo come giocatore.”