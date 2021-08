Mercato NBA, Rondo raggiunge il buyout con Memphis: ora è free agent

In serata è arrivato l’accordo di buyout tra Rajon Rondo e Memphis Grizzlies. Niente di inaspettato, poiché da diverse ore circolavano voci di un suo addio anticipato con la franchigia del Tennessee. Il giocatore – capitato a Memphis nell’ambito della trade che ha portato Eric Bledsoe in direzione Los Angeles – non era chiaramente nei piani della compagine allenata da Taylor Jenkins.

Il play sarà ora free agent e libero di accordarsi con altre franchigie. In vantaggio ci sono ovviamente i Los Angeles Lakers, pronti a recepire nel proprio roster un ex conoscenza del titolo NBA 2020, in cui peraltro Rondo ha giocato un ruolo chiave. LeBron James vorrebbe aggiungere un altro veterano alla squadra di Frank Vogel, anche per dare un’alternativa credibile a Russell Westbrook.

The Los Angeles Lakers are the frontrunners to sign Rajon Rondo after he clears waivers on Monday, sources tell @TheAthletic @Stadium. Rondo was a key part of the Lakers‘ 2020 championship team. https://t.co/lT4jCtoCXw — Shams Charania (@ShamsCharania) August 28, 2021

