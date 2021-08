Mercato NBA, Svi Mykhailiuk firma per i Toronto Raptors: i dettagli

Svi Mykhailiuk è un nuovo giocatore dei Toronto Raptors. L’ex Detroit era diventato free agent diverse settimane fa dopo che gli Oklahoma City Thunder avevano deciso di non avvalersi della qualifying offer presente sul suo contratto. Mykhailiuk firmerà un accordo di 2 anni per un importo attualmente sconosciuto. Ci sarà una player option al secondo anno di contratto.

L’ucraino, prelevato da OKC via trade proprio con Detroit lo scorso marzo, ha giocato 30 partite con i Thunder di cui 9 da titolare registrando una media di 10.3 punti (43.8% dal campo, 33.6% da 3 punti), 3 rimbalzi e 1.8 assist ad allacciata di scarpa. Quarantasettesima scelta al Draft 2018, ha iniziato la sua carriera ai Lakers prima di essere trasferito ai Pistons.

Svi Mykhailiuk's deal includes a player option in the second season. Several contenders expressed interest in the sharpshooting wing before he reached agreement with the Raptors. https://t.co/rZopT5lH6B

— Shams Charania (@ShamsCharania) August 28, 2021