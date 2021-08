NBA, Ime Udoka: “Tatum e Brown possono ancora migliorarsi”

Ime Udoka, nuovo capo allenatore dei Boston Celtics, ha già le idee chiare sulla sua squadra. L’allenatore è soddisfatto della profondità della compagine del Massachusetts e sa che con questo roster talentuoso i Celtics possono farsi valere nella Eastern Conference. Coach Udoka si è soffermato soprattutto sulle due stelle, Jaylen Brown e Jayson Tatum. Queste le sue parole rilasciate al podcast Jalen & Jacoby:

“Innanzitutto abbiamo una grande squadra con due grandissimi talenti. Ma non ci sono solo loro, c’è anche Marcus Smart e tutti gli ottimi giocatori arrivati in questa offseason. Abbiamo molti ragazzi che possono portare palla e che possono creare gioco. Specialmente in questo aspetto voglio vedere i miglioramenti di Jayson Tatum e Jaylen Brown. I due possono ancora migliorarsi. Non si tratta solo di segnare. Voglio che aggiungano questo aspetto al loro gioco. Questo deve essere il loro prossimo passo.”

L’anno scorso sia Brown che Tatum hanno registrato il career high in assist, rispettivamente 3.4 e 4.3. I Celtics sono stati spesso criticati per il poco movimento di palla, difatti guardando le statistiche Boston è stata una delle squadre peggiori della NBA per quanto riguarda gli assist distribuiti: 25esimi.

“Loro avranno spesso la palla in mano. Hanno segnato parecchio lo scorso anno, però in certi momenti sembrava che giocassero ‘a turni’. Vorremmo invece che iniziassero le azioni in attacco, perché attaccare non è solamente segnare canestri.”

