La NBPA si muove per finanziare la ristrutturazione del Rucker Park

La NBA Players Union (NBPA) ha annunciato ieri una partnership con NYC Parks (che gestisce i parchi di New York) per rinnovare completamente il leggendario Holcombe Rucker Park di New York, situato nel quartiere di Harlem. La ristrutturazione, finanziata dal sindacato calciatori, è iniziata ieri e dovrebbe concludersi ad ottobre. Il sindacato ha collaborato con Spalding, NBA 2K, Rucker Brand e Legends per procedere al rinnovamento del playground più famoso al mondo. Queste le parole di Michele Roberts:

“Siamo incredibilmente onorati di essere stati affidati alla ristrutturazione di Rucker Park. Il Rucker è leggendario nel mondo del basket. Molti dei nostri membri precedenti e anche attuali hanno affinato le loro capacità e acquisito la loro reputazione in questo campo. Attraverso questa ristrutturazione, miriamo a preservare la ricca storia del parco, garantendo al contempo che le future generazioni di giocatori – e la comunità di Harlem nel suo insieme – possano migliorare ulteriormente il suo incredibile patrimonio. ”

🚨Coming October 2021🚨 The NBPA and @NYCParks officially break ground in the renovation of the Greg Marius Court at Holcombe Rucker Park. 📸: @JonLopezOne3 pic.twitter.com/gTfBKurQbc — NBPA (@TheNBPA) August 26, 2021

