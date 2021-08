NBA, Shaquille O’Neal risponde su LeBron James come possibile GOAT

Come spesso capita, durante la offseason media e giornalisti ne approfittano per attirare l’attenzione cercando di coinvolgere le ex leggende della lega in un giochetto ormai banale chiedendo chi sia il miglior giocatore NBA della storia. L’ultimo ex in questo senso ad essere stato interpellato è Shaquille O’Neal, il quale durante l’ultima puntata del ‘Full Send Podcast‘, ha espresso la sua opinione in questa maniera. LeBron James come GOAT? Ecco la risposta:

“No. È sicuramente tra i primi 3, ma non mi piace l’argomento perché conosco personalmente tutti questi ragazzi. Conosco LeBron e credo che possa sedersi al tavolo con gli altri. Penso che voglia superare Kareem (Abdul-Jabbar) nella classifica dei miglior marcatori NBA, perché se supera Kareem allora dovremo tutti chiudere la bocca. Pensateci. Ha pure 4 anelli. Ha già superato Kobe in classifica, lo stesso con Michael Jordan, e se passa Kareem… se questo non fa di lui il più grande giocatore di basket, non so di cosa stiamo parlando.”

Shaq e la classifica dei migliori giocatori di sempre

Quindi Shaq chiosa in questa maniera:

“Per quanto riguarda la classifica dei migliori giocatori della storia, sarà sempre Mike in prima posizione, poi Kobe, poi probabilmente LeBron. Ma è qualcosa di opinabile. Detto questo, non credo che LeBron voglia essere paragonato a Kobe o Mike. LeBron ha lasciato il suo segno in questa lega.”

