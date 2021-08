NBA, Damian Lillard sicuro: “Voglio vincere a Portland”

Per Damian Lillard e i Portland Trail Blazers non è stata di certo un’estate tranquilla. Lillard ha espresso a più riprese la sua frustrazione per l’incapacità della squadra di poter puntare seriamente al titolo NBA, con numerose voci di corridoio che si sono rincorse e che circolano tutt’ora. Alcune contender sembravano pronte a portare Dame lontano da Portland, ma al momento nulla è successo e probabilmente il giocatore inizierà la sua stagione ancora con i Trail Blazers.

In un’intervista sul canale Youtube di Complex, insieme al producer Pierce Simpson, Lillard ha parlato della sua carriera da rapper e del suo futuro in NBA. Ecco le parole del 6 volte All-Star:

“Ai Playoff abbiamo perso con Denver, che come sai non erano in salute. Sono rimasto frustrato dalla sconfitta con Denver, quindi dobbiamo fare di meglio. Ho sempre detto di voler giocare a Portland, che voglio vincere a Portland, e mi sento ancora in quel modo. Quindi se dico che dobbiamo fare di meglio, che dobbiamo dare a noi stessi una vera possibilità, non possiamo uscire al primo turno come sempre, allora dobbiamo migliorarci.

Era come… se dipendeva da me muovermi e fare qualcosa di diverso, ora come ora probabilmente l’avrei fatto. Ma non l’ho presa questa decisione, non so se mi spiego. Ma il punto rimane che mi piacerebbe vincere un titolo a Portland.”