NBA, foto inedite di Kobe Bryant andranno all’asta come NFT

Proprio nella settimana del Mamba Day, Cryptograph, un’azienda di collezionabili digitali, ha rilasciato una serie di 8 foto inedite con protagonista Kobe Bryant, come NFT. Questa scelta rappresenta non solo un’opzione di investimento, dato che per i collezionisti, gli NFT hanno un valore digitale unico. Proprio riguardo questo argomento è intervenuto Tommy Alastra, co-fondatore di Cryptograph.

“Gli NFT posso rendere qualcosa eterno, rendere immortali, in questo caso, le foto di Kobe. Questa serie di fotografie è piuttosto speciale, perché non riguardano il cestista Kobe Bryant. Non si vede in canotta, è semplicemente Kobe Bean Bryant.” “Puoi vedere le sue parti di padre, di figlio e di marito uscire fuori. È Kobe nella sua vita giornaliera, è speciale per questo motivo, e devo dire che sono davvero bellissime.”

Le foto all’asta andranno ovviamente a supportare delle cause positive. Tutti i prodotti della collezione “KOBE” andranno a supportare la “Mamba & Mambacita Sports Foundation”.

“Quando ho scoperto dell’esistenza di queste foto, ho pensato che sarebbe stata una buona idea metterle all’asta nei giorni del Kobe Day. Ho subito pensato che avrebbe avuto molto potere per quanto riguardo la fondazione.”

Per quanto riguardo la collezione di foto nello specifico, Bryant posò per questo servizio in bianco e nero nei suoi vent’anni, con il fotografo Davis Factor. Questo shoot venne fatto nel 1999, in un magazzino abbandonato nella periferia di LA, ed è possibile vedere Bryant in diversi abiti.

