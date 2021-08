Mercato NBA, gli Indiana Pacers offrono un two-way contract a DeJon Jarreau

Gli Indiana Pacers hanno deciso di aggiungere al proprio roster un giocatore rimasto fuori dal Draft 2021. DeJon Jarreau, ex giocatore degli Houston Cougars, si è infatti unito alla franchigia dell’Indiana con un two-way contract.

Le prestazioni di Jarreau con i Cougars avevano fatto parlare parecchio di lui, tanto da essere nominato American Athletic Defensive Player of the Year, mantenendo le medie di 10.6 punti, 5.4 rimbalzi, 4.3 assist e 1.3 palle rubate a partita. Inoltre è stato l’unico Cougar dal 1993 a realizzare a una tripla doppia, da 15 punti, 10 rimbalzi e 10 assist lo scorso marzo. Con il two-way contract, il giocatore guadagnerà la metà di un minimo salariale e potrà essere aggregato alla squadra per non più di 50 partite.

DeJon Jarreau ha giocato la scorsa Summer League di Las Vegas con la maglia dei Miami Heat, con 11.6 punti, 6.6 rimbalzi e 5.8 assist nelle 5 partita giocate in canotta Heat. Il suo obiettivo sarà quello di migliorare gradualmente il suo gioco, passando dalla G-League alla NBA, e guadagnando l’esperienza necessaria a convincere una franchigia della lega maggiore a puntare definitivamente su di lui.

Per il momento verrà aggiunto al roster dei Fort Wayne Mad Ants, la squadra della G-League in collaborazione con gli Indiana Pacers.

