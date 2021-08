L’ex centro NBA Thon Maker riparte da Israele: giocherà nell’Hapoel Jerusalem

Thon Maker, cestista sudanese con passaporto australiano classe 1997, dopo cinque stagioni NBA scandite da prestazioni altalenanti, ha accettato l’offerta profusa dalla dirigenza dell’Hapoel Jerusalem, squadra che milita nel massimo campionato israeliano e che parteciperà alla prossima edizione della Basketball Champions League.

״הפועל – תנו בוולקאם לת׳ון מייקר 🥰״ pic.twitter.com/yeCaeefZV1 — Hapoel Jerusalem B.C (@JerusalemBasket) August 25, 2021

Maker fu selezionato con la decima scelta assoluta del Draft NBA 2016 dai Milwaukee Bucks, rimasti favorevolmente stregati dalle sue dominati prestazioni a livello liceale, esibite prima in Virginia con la maglia di Carlile High School e successivamente in Canada presso Orangeville Prep School. Tuttavia, nel corso dei suoi primi cinque anni da professionista, il primo giocatore liceale dal 2005 ad essere selezionato direttamente da una franchigia NBA non ha riscosso il tanto atteso gradimento.

A tal proposito, nell’arco di 263 partite giocate nella lega con le casacche di Milwaukee, Detroit e Cleveland, Maker ha mantenuto una media di 4.6 punti, 2.8 rimbalzi e o.7 stoppate a partita.

Leggi anche:

NBA, Carmelo svela: “Fu Denver a costringermi ad andarmene”

Chi sono i giocatori più fedeli di ogni franchigia NBA

NBA, Dudley saluta LeBron e AD: “Senza di loro non avrei un anello”