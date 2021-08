Ray Allen diventa allenatore: guiderà la Gulliver Prep School

Secondo quanto riportato da Shams Charania, eminenza della redazione di The Athletic, Ray Allen, ex giocatore NBA che vanta 19 stagioni di attività professionistica, sarà l’allenatore della squadra di pallacanestro maschile della Gulliver Prep School, struttura pseudo-liceale che ha sede a Kendall, Florida.

Naismith Hall of Famer Ray Allen – a two-time NBA champion and 10-time All-Star – has become the new head coach of the boys basketball team at Gulliver Prep School in Florida.

— Shams Charania (@ShamsCharania) August 20, 2021