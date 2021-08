NBA, Channing Frye duro sui nuovi Lakers: “Non ci sono abbastanza palloni per tutti”

I nuovi Los Angeles Lakers 2021/2022 continuano ad attirare le critiche di commentatori e addetti ai lavori. L’ultimo in ordine cronologico ad aver parlato della composizione dei gialloviola è stato Channing Frye. L’ex compagno di squadra di LeBron James, infatti, è rimasto stupito dalla firma di diversi veterani da pate dei californiani, facendo atterrare nomi importanti come quelli di Howard, Anthony, Westbrook e Ariza. In una puntata del podcast Road Trippin’, Frye è stato portato sull’argomento da Kendrick Perkins, il quale ha cercato di catalogare i Lakers in questa maniera:

“Sono stato due volte in finale con LeBron James, quindi so di cosa è capace. Sono anche andato in finale con Russell Westbrook quando era giovane. E ho visto Russell Westbrook sacrificarsi, ho visto Russell Westbrook fare grandi cose anche quando la gente diceva che non sapeva tirare. L’ho visto fare grandi imprese, dominare Tony Parker, dominare CP3. Quindi mi fido di Russell. Per quanto riguarda Anthony Davis, quando è in salute è un talento generazionale, un ragazzo che può dominare su entrambi i lati del campo. Quindi, per me Russell è a un punto della sua carriera in cui tutto ciò di cui ha bisogno è vincere un titolo. Penso che andando lì a fare squadra con Anthony Davis e LeBron James, metterà da parte il suo ego e farà tutto il necessario per vincere. Quando era agli Houston Rockets, a un certo punto stava giocando il miglior basket della NBA. Russell Westbrook sotto canestro stava registrando le statistiche di Shaq. Poi si è infortunato. La gente pensava che non avrebbe funzionato con James Harden perché a loro piace molto avere la palla, ma Russ ha trovato un modo per far funzionare l’intesa. Son sicuro che Russ si sacrificherà per la causa, giocherà con la voglia di mettersi alla prova. È tornato a Los Angeles, a casa, vuole vincere un titolo, vuole dimostrare: ‘Non potevo farlo con Kevin Durant , ma lascia che ti mostri che posso farlo con LeBron James.'”