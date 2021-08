Ecco quali sono le 69 partite in orario europeo per la stagione NBA 2021/2022

Come ogni stagione che si rispetti, la NBA ha fissato le partite in orario europeo che andranno in onda durante la prossima regular season 2021/2022. Diversi gli appuntamenti per gli appassionati della lega a stelle e strisce in prima serata. Saranno 69 le partite in programma prima della mezzanotte italiana, un dato però in calo rispetto alle stagioni precedenti (erano state 93 nella stagione 2019/20).

Di seguito riportiamo tutti gli appuntamenti da non perdere su NBA League Pass o Sky Sport NBA:

24/10 alle 22: Hornets @ Nets

10/30 alle 23:00: Celtics @ Wizards

31/10 alle 20:30: Kings @ Mavs

6/11 alle 22:00: Rockets @ Nuggets

7/11 alle 21:30: Nets @ Raptors

13/11 alle 23.00: Heat @ Jazz

14/11 alle 21:30: Spurs @ Lakers

20/11 alle 23:00: Rockets @ Knicks

21/11 alle 21:30: Mavs @ Clippers

26/11 alle 21:30: Pistons @ Clippers

28/11 alle 21:30: Warriors @ Clippers

28/11 alle 23:00: Bucks @ Pacers

12/4 alle 19:00: Nuggets @ Knicks

5/12 alle 21:30: Jazz @ Cavs

11/12 alle 21:30: Magic @ Clippers

12/12 alle 18:00: Bucks @ Knicks

18/12 alle 18: Rockets @ Pistons

19/12 alle 21:30: Lakers @ Bulls

25/12 alle 18:00: Hawks @ Knicks

25/12 alle 20:30: Celtics @ Bucks

25/12 alle 23:00: Warriors @ Suns

26/12 alle 21:30: Magic @ Heat

31/12 alle 19:00: Suns @ Celtics

31/12 alle 21:00: Bulls @ Pacers

2/1 alle 21:30: Knicks @ Raptors

8/1 alle 21:30: Grizzlies @ Clippers

9/1 alle 21:30: Hawks @ Clippers

17/1 alle 18:30: Pelicans @ Celtics

17/1 alle 19:00: Hornets @ Knicks

17/1 alle 20:00: Sixers @ Wizards

17/1 alle 21:00: Nets @ Cavs

17/1 alle 21:30: Bulls @ Grizzlies

17/1 alle 21:30: Pacers @ Clippers

23/1 alle 19:00: Clippers @ Knicks

23/1 alle 21:30: Celtics @ Wizards

30/1 alle 19:00: Lakers @ Hawks

30/1 alle 19:00: Clippers @ Hornets

30/1 alle 21:30: Blazers @ Bulls

5/2 alle 23:00: Grizzlies @ Magic

6/2 alle 21:30: Sixers @ Bulls

6/2 alle 21:30: Pistons @ Wolves

6/2 alle 21:30: Nets @ Nuggets

12/2 alle 23:00: Knicks @ Blazers

13/2 alle 20:00: Hawks @ Celtics

13/2 alle 21:00: [email protected] Pacers

26/2 alle 18:00: Celtics @ Pistons

27/2 alle 19:00: Sixers @ Knicks

27/2 alle 21:30: Jazz @ Suns

27/2 alle 23:00: Celtics @ Pacers

5/3 alle 23:00: Kings @ Mavs

6/3 alle 19:00: Nets @ Celtics

6/3 alle 21:30: Suns @ Bucks

13/3 alle 18.00: Knicks @ Nets

13/3 alle 20:00: Clippers @ Pistons

13/3 alle 20:30: Mavs @ Celtics

14/3 alle 22:00: Bucks @ Wolves

20/3 alle 20:30: Blazers @ Pacers

20/3 alle 20:30: Grizzlies @ Rockets

20/3 alle 23:00: Pelicans @ Hawks

20/3 alle 23:00: Thunder @ Magic

20/3 alle 23:00: Suns @ Kings

26/3 alle 22:00: Spurs @ Pelicans

27/3 alle 21:30: Knicks @ Pistons

2/4 alle 18.30: Hornets @ Sixers

2/4 alle 19.00: Cavaliers – Knicks

3/4 alle 19.00: Wizards @ Celtics

3/4 alle 19.00: Mavs @ Bucks

3/4 alle 21:30: Nuggets @ Lakers

3/4 alle 23.00: Pistons @ Pacers

