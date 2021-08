Con la nuova stagione NBA alle porte tutte le franchigie stanno iniziando i training camp, preoccupandosi di aggiustare i propri roster. Ma per i Toronto Raptors c’è un’altra preoccupazione da tener conto: la possibilità di tornare a giocare alla Scotiabank Arena, come spiega il presidente Masai Ujiri.

A causa delle restrizioni per il COVID-19, i Toronto Raptors hanno giocato le partite casalinghe dell’ultima stagione all’Amalie Arena di Tampa. Se le restrizioni al confine tra Canada e USA non cambiano, la franchigia rischia di giocare nuovamente lontano dalle mura amiche, un fatto inaccettabile secondo Masai Ujiri:

“Il nostro obiettivo e la nostra speranza è quella di tornare a giocare a casa nostra: giocare un anno fuori casa è stato, per noi, tornare indietro di qualche anno, giocarci di nuovo significherebbe tornare indietro di cinque anni. Non possiamo permettercelo, dobbiamo tornare a giocare alla Scotiabank Arena”

La decisione spetta al governo dell’Ontario, una decisione che interessa anche la NBA visto che il 20 agosto comunicherà il calendario completo della prossima stagione. Masai Ujiri, tuttavia, ha parlato anche di altri tempi, come la spaccatura della scorsa stagione tra Nick Nurse e Pascal Siakam:

“La loro litigata è acqua passata: Pascal non stava giocando bene e, come spesso succede, la gente si inventa tante cose. La verità è che Siakam è orgoglioso, un grande giocatore e starà con noi quest’anno: Pascal è un Raptor e rimane qui”

Masai Ujiri says Kyle Lowry is the greatest Raptor of all time. 👏 pic.twitter.com/LHhzZ7elnd — theScore (@theScore) August 18, 2021

Masai Ujiri non poteva non parlare del trasferimento di Kyle Lowry a Miami, una mossa di mercato che ha fatto partire un’indagine per tampering:

“Kyle è il miglior giocatore della storia dei Raptors, per la nostra organizzazione e comunità ha fatto davvero tanto: non vediamo l’ora di giocarci contro. Sull’indagine per tampering non ho nulla da dire, solo che tutte le squadre hanno raggiunto un accordo alle ore 06:02 ma l’unico telefono che squilla per l’indagine è il mio”

Leggi anche:

NBA, Jayson Tatum su LiAngelo Ball: “Sono sicuro che troverà un team in cui giocare”

I Rating dei 10 migliori giocatori di NBA 2K22

Mercato NBA, i Lakers valutano Thomas, Darren Collison e Mike James