NBA, Jayson Tatum su LiAngelo Ball: “Sono sicuro che troverà un team in cui giocare”

Come ogni anno, la Summer League permette ad atleti alla ricerca di un contratto NBA di mettersi in mostra per guadagnare un tanto agognato posto nella lega cestistica più importante del mondo. Tra i giocatori che hanno ricevuto più attenzioni quest’anno è presente anche LiAngelo Ball, fratello di LaMelo e Lonzo Ball, entrambi playmaker (rispettivamente per gli Hornets ed i Bulls).

La guardia (non a caso parte del roster di Charlotte a Las Vegas) ha infatti registrato una media di 9.6 punti in 17 minuti, con alcune azioni e tiri spettacolari.

🗣 "Rise and fire!" LiAngelo Ball drains the deep triple 🎯 Fourth-quarter #NBASummer action 🔜 on NBA TV! pic.twitter.com/hpN6QFVVDC — NBA (@NBA) August 15, 2021

Gelo sta quindi sfruttando al massimo l’opportunità concessa dalla franchigia di Jordan, guadagnando anche il rispetto di più di un giocatore all’interno della lega. Un esempio di ciò arriva da un certo Jayson Tatum, giovane superstar dei Boston Celtics. L’ala ha infatti rilasciato questa dichiarazione a TMZ, sottolineando i progressi mostrati dal 22enne:

Lo penso [che meriti un posto nella lega]. Si è impegnato e per ora è stato ripagato. Sono sicuro che troverà un team in cui giocare.

Dopo l’esperienza in Lituania e le possibilità ottenute in G-League e con i Detroit Pistons, sembra che LiAngelo Ball abbia delle buone probabilità di ottenere finalmente un posto nella NBA.

