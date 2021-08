Michael Jordan sorride: Messi al PSG fa guadagnare milioni di euro al campione NBA

Il trasferimento più clamoroso nel mondo dello sport quest’anno è stato senza dubbio l’arrivo di Lionel Messi al PSG, dopo più di un decennio di vittorie e record a Barcellona. Sentimentalismi a parte, lo sbarco del talento argentino in Francia non ha fatto sorridere soltanto i tifosi del club parigino, ma anche un certo Michael Jordan, proprietario dell’omonimo marchio di abbigliamento sportivo.

Essendo sponsor tecnico del club di calcio francese, Jordan ha diritto ad una percentuale sulle maglie vendute dal PSG. Secondo il quotidiano portoghese “A Bola”, la suddetta percentuale sarebbe del 5%; considerando i 120 milioni di euro generati dalla vendita delle magliette di Messi, Jordan avrebbe quindi ottenuto circa 6 milioni di euro durante la prima settimana dell’argentino a Parigi. Ovviamente, la cifra è destinata a salire con il passare della stagione.

Per His Airness la notizia non potrà che essere una boccata d’ossigeno: secondo Forbes, infatti, Jordan avrebbe perso circa 200 milioni di dollari nel 2020, a causa di investimenti sbagliati e degli ovvi effetti economici della pandemia.

Al contrario, non si può di certo dire che diventare lo sponsor tecnico del PSG sia stata una brutta idea per MJ.

