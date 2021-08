NBA, James Harden sull’eliminazione di Brooklyn: “Battuti perché non eravamo al completo”

Dopo essere stati indicati a lungo come i principali favoriti per il titolo NBA 2021, i Brooklyn Nets hanno dovuto fare i conti con la realtà e la sfortuna. I ragazzi di Steve Nash, infatti, negli ultimi Playoff hanno subito una sanguinosissima eliminazione per mano dei Milwaukee Bucks – poi campioni NBA – dopo una serie fatta di alti e bassi. Lo ricordiamo, i newyorchesi contro Milwaukee hanno dovuto salutare Kyrie Irving per infortunio (distorsione alla caviglia, ndr) e recuperato un James Harden visibilmente acciaccato solo negli ultimi appuntamenti. Tutto questo ha influito sul risultato finale di 4-3 per Milwaukee, nonostante un monumentale Kevin Durant.

Intervistato ai microfoni di “Insider”, il Barba ha rivelato che non ha parlato con Irving e Durant dell’eliminazione poiché non c’era alcuna lezione da trarre:

“Non abbiamo parlato. In quell’occasione avevamo Kevin Durant che era in buona salute mentre io ero non ero in condizione e Kyrie era out. Non c’è niente da aggiungere per capire perché siamo stati eliminati. Ora, se una squadra ci batte quando siamo al completo, allora dobbiamo trovare soluzioni su cosa fare e tornare subito al lavoro per migliorare. Ma in questo caso non c’è niente da dire: una squadra ci battuto mentre non eravamo al completo. Sono sicuro che Kevin e Ky la pensano allo stesso modo. La cosa su cui ci concentreremo nella prossima stagione è fare tutto il necessario per rimanere in salute”.