I dirigenti NBA danno 0 voti a LeBron James come miglior giocatore della lega: la sua reazione

Nella giornata di oggi ESPN ha pubblicato un sondaggio tra dirigenti NBA e Scout che ha toccato diversi argomenti. Al panel – composto da 10 persone – è stato chiesto anche chi sia il miglior giocatore della lega in vista dell’inizio della prossima stagione. Ebbene, solo due giocatori si sono presi tutti i voti: Giannis Antetokounmpo e Kevin Durant, i quali hanno chiuso peraltro con 5 preferenze a testa. Non si è fatta attendere la reazione di LeBron James, il quale – visto il risultato – ha prontamente postato un messaggio sui suoi social:

THANK YOU! As if I didn’t need more to⛽️ ME! #Washed👑

— LeBron James (@KingJames) August 19, 2021