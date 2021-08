Mercato NBA, i Boston Celtics creano una traded player exception da 17.1 milioni

Dopo l’ultima sessione di mercato NBA, i Boston Celtics hanno annunciato la creazione di una traded player execption (TPE) da 17.1 milioni di dollari dopo il passaggio di Evan Fournier via sign-and-trade ai New York Knicks. La mossa consente a Boston di recuperare flessibilità salariale per eventuali operazioni future.

Secondo quanto riferito, i Celtics hanno inviato anche una scelta al secondo giro del 2023 e una scelta al secondo giro del 2022 (via Charlotte, protetta top 55) in cambio della creazione della suddetta TPE e un conguaglio in denaro di un importo non meglio specificato da parte dei Knicks. Boston dovrà utilizzare i 17.1 milioni entro la fine della prossima offseason. Difficile che Brad Stevens decida di attaccare nuovamente il mercato in questa sessione.

Cleaning something up from the BOS-NYK Fournier S&T:

Celtics got cash from the Knicks in the deal.

Each side has to send something in a trade and the Knicks sent Boston back some cash.

— Keith Smith (@KeithSmithNBA) August 17, 2021