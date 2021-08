NBA, Embiid parla dopo il rinnovo: “Voglio concludere la mia carriera a Philly”

Nonostante una stagione deludente in termini collettivi, non si può dire che Joel Embiid non abbia dimostrato appieno il proprio potenziale quest’anno. Sotto la guida di Doc Rivers, il centro ha infatti trascinato i suoi con una pazzesca media di 28.5 punti, 10.6 rimbalzi e 2.8 assist durante la stagione, venendo ricompensato in questa offseason con un rinnovo contrattuale da 196 milioni di dollari in quattro anni.

Il 27enne ha quindi voluto discutere del proprio rinnovo, sottolineando di essere entusiasta di continuare la propria carriera con i Sixers. Queste le parole di Embiid:

“Voglio concludere la mia carriera a Philly e questa è la mia opportunità per poterci riuscire. Sono onorato di essere qui. Non avrei neanche dovuto giocare a basket. Ho cominciato a 16 anni ed imparare è stato difficile, ma ho sempre cercato di migliorarmi in ogni area, in ogni cosa che faccio. Mi piace sempre dire che la mia vità è come un film, è successo tutto così in fretta. I primi anni nessuno avrebbe immaginato che avrei giocato una partita NBA. A volte non ci credevo nemmeno io, ma ho continuato a concentrarmi sull’allenamento, giorno dopo giorno.”

“I fan sanno già cosa penso di loro. Li adoro. Abbiamo una bellissima relazione. Non posso dire molto altro perché mi sono sempre stati vicino e mi hanno sempre supportato, tra alti e bassi. Ho sempre voluto giocare per una città come Philly, penso che siamo fatti l’uno per l’altra. Le persone qui sono piene di passione, le adoro e non vorrei essere da nessun’altra parte. Adesso è il momento di continuare a lavorare per raggiungere insieme l’obiettivo di vincere un campionato. Questo è il primo step, poi penseremo al resto.”