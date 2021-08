Cade Cunnigham: “Il GOAT? Preferisco LeBron James a Michael Jordan”

Nel corso degli anni, i rookie che approdano in NBA per la maggior parte non hanno mai visto giocare Michael Jordan poiché nati nel 2000, 2001, 2002, mentre la leggenda ha smesso di giocare ufficialmente nel 2003. Quindi non c’è da stupirsi se negli ultimi anni – quando gli viene chiesto chi sia il GOAT o il loro idolo di sempre – loro scelgano puntualmente un nome diverso da quello di Michael Jordan. Anche Cade Cunningham, scelta numero 1 del Draft NBA 2021, ha risposto alla domanda in questa maniera:

“LeBron o MJ? Ho sempre risposto LeBron, perché ho avuto la chance di vederlo giocare nel corso di quasi tutta la sua carriera, cosa che invece non ho potuto fare con i grandi Bulls di Jordan. Certo, so cosa MJ ha fatto nel corso della sua carriera ma per me resta difficile preferire qualcuno a LeBron James perché quello che ha fatto LeBron ho potuto vederlo coi miei stessi occhi.

Quindi, Cade ha anche indicato chi era il suo giocatore preferito nella NBA moderna:

“Era decisamente Dirk Nowitzki. I Dallas Mavericks sono la squadra della mia città, lui l’ha portata al titolo e ha avuto una carriera straordinaria. Dirk è stato senza dubbio il mio giocatore preferito”.

