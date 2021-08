Mercato NBA, Marcus Smart rinnova con Boston: ecco le cifre

Come riportato dagli addetti ai lavori americani, Marcus Smart ha trovato un accordo economico con i Boston Celtics per continuare la propria avventura in Massachusetts. La guardia ha firmato un estensione di quattro anni dal valore di $77.1 milioni complessivi, un contratto completamente garantito per tutta la sua durata.

La guardia 27enne rimarrà quindi a Boston insieme alle stelle Jayson Tatum e Jaylen Brown per cercare di riportare i Celtics in cima ad una Eastern Conference con sempre più talento. Il suo approccio difensivo e la grinta mostrata in questi anni sui parquet NBA hanno fatto di Marcus Smart uno dei giocatori preferiti dei tifosi Celtics che saranno felici di vederlo in verde fino al 2026.

ESPN Sources: Boston Celtics G Marcus Smart has agreed to a four-year, $77M extension. New deal starts in 2022-‘23 with no player option and secures him at $90M-plus through 2025-‘26. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 16, 2021

Nella stagione da poco conclusasi, Smart ha fatto registrare medie di 13.1 punti, 3.8 rimbalzi, 5.7 assist e 1.5 rubate a partita. Un collante ideale per le altre bocche di fuoco dell’attacco di Boston, soprattutto per le sue abilità nella propria metà campo: due NBA first-team All-defense per lui nelle ultime due stagioni.

