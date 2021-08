NBA, Summer League: Chimezie Metu espulso per aver preso a pugni l’avversario

Nella notte di Summer League NBA, Chimezie Metu, giocatore dei Sacramento Kings, si è reso cattivo protagonista di una espulsione per aver preso a pugni Eugene Omoruyi. Questo l’epilogo: l’ala nigeriana nel terzo quarto ha tentato la schiacciata di fronte al rookie di Dallas. Piuttosto che rischiare di essere posterizzato, Omoruyi ha risposto con un fallo duro, dando uno spintone che ha fatto chiaramente perdere l’equilibrio a Metu, facendolo cadere rovinosamente a terra. Metu ha risposto alzandosi e sferrando un duro gancio destro al rookie.

La review arbitrale ha portato all’inevitabile espulsione da parte di entrambi i giocatori: flagrant 2 per Omoruyi e pounching foul per Metu. Le regole NBA portano all’automatica espulsione, con Metu che potrebbe subire una sospensione per il gesto violento.

Mavs forward Eugene Omoruyi (flagrant 2) and Kings forward Chimezie Metu (punching foul) were both ejected after this play: pic.twitter.com/WGXSh8FUnP — NBA on ESPN (@ESPNNBA) August 15, 2021

