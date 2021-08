NBA, Michael Beasley: “Grato per l’opportunità concessami dai Blazers”

Michael Beasley si sta giocando l’opportunità di entrare in un roster NBA. Difatti, i Portland Trail Blazers lo hanno firmato per giocare questa Summer League con loro. L’ala sta disputando buone gare. L’ultima è avvenuta la sorsa notte: nonostante la sconfitta della sua squadra, l’ala ha messo a referto 14 punti, 2 assist e 5 rimbalzi. Ma è abbastanza per tornare in pianta stabile nella lega? Beasley ha affermato, subito dopo la partita, che darà tutto se stesso:

“Io mi limito a giocare a basket e lascio che Dio faccia il resto. Sto solo facendo la mia parte. Lavoro e gioco duramente, trasmetto quello che ho imparato agli altri giovani e mi sto divertendo con loro. Sono grato per l’opportunità data dai Portland Trail Blazers. Non c’è ancora niente di sicuro. Questa esperienza la vivo giorno per giorno. Sto cercando di vincere con questo gruppo giovane. “

Michael Beasley non metteva piede su un parquet NBA da molto tempo. Tornare a giocare in Summer League è già un buon traguardo per lui:

“Sono stato per molto tempo a casa. Solo ritornare a giocare con questi ragazzi, rivivere le bellezze di creare affiatamento, rivivere quei viaggi in autobus e lo scherzare è davvero fantastico. Ho un sogno. Io amo giocare a basket e in questo brutto periodo, il luogo migliore dove poter vivere questo sogno è proprio qui.”

