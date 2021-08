La carriera NBA di JR Smith sembra essere giunta al capolinea, ma all’orizzonte c’è una nuova avventura per lui: il golf, in particolare quello collegiale e universitario. L’ex campione NBA, infatti, si è iscritto alla North Carolina A&T e intende unirsi alla squadra di golf per competere nei tornei.

J.R. Smith is looking into his NCAA eligibility to play golf at North Carolina A&T State University 🔥 pic.twitter.com/puOElch5L0 — Bleacher Report (@BleacherReport) August 11, 2021

JR Smith ha presentato una petizione alla NCAA per essere ritenuto idoneo a giocare: secondo il portavoce dell’atletica leggera della North Carolina A&T, non ci dovrebbe essere nessuna difficoltà nell’ottenere l’idoneità in quanto Smith non è stato mai un giocatore del college, in quanto è arrivato in NBA direttamente dal liceo.

Inoltre il regolamento NCAA non vieta a nessun ex atleta professionista di iscriversi al college e competere in uno sport diverso dal suo. In questi giorni verrà valutata la richiesta di JR Smith che, intanto, è in attesa dalla NBA della idoneità al college.

L’idea di iniziare il college e giocare a golf gli è stata suggerita da Ray Allen, come spiega lo stesso JR Smith ai microfoni dei giornalisti:

“Ray Allen mi ha convinto dopo un piccolo viaggio all’insegna del golf in Repubblica Dominicana: stava parlando di alcune delle cose che stava facendo, di tornare a scuola e della sfida che rappresenterebbe per noi atleti. Ci ho davvero pensato molto e ho deciso di tornare indietro: uno dei migliori programmi di studi liberali è presso A&T, così ho scelto loro”

Chissà se JR Smith potrà aggiungere un altro capitolo alla sua stravagante storia.

