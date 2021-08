NBA, Stephen Curry commenta i ‘nuovi’ Golden State Warriors

I Golden State Warriors ponevano grande fiducia nei confronti della stagione NBA 2020-2021. Tuttavia, l’infortunio al tendine d’Achille subito da Klay Thompson prima dell’inizio del training camp scombussolò i piani della franchigia californiana.

Grazie alle eccellenti prestazioni del loro leader Stephen Curry, gli Warriors sono giunti ad un passo dall’accedere ai playoff, venendo eliminati dai Memphis Grizzlies durante il torneo play-in. A questo proposito, ecco come Curry si è espresso riguardo la scorsa stagione:

“Ci siamo fatti valere durante la scorsa stagione, anche se ovviamente avremmo voluto superare il play-in ed accedere ai playoff. Nonostante ciò, abbiamo dimostrato molto coraggio e spirito combattivo. Draymond ed io abbiamo lottato duramente e fatto da mentore ai numerosi ragazzi presenti nel roster. C’è molto su cui costruire, disponiamo di numerosi giovani talentuosi e non vediamo l’ora che Klay torni con noi. Ho molta fiducia in questa squadra.”

Il ritorno di Klay Thompson sarà di fondamentale importanza per gli Warriors. Ecco quanto riferito da Curry

“È fiducioso, pieno di energia e mentalmente pronto. Non vede l’ora di scendere in campo. Sono stati due anni molto difficili per lui. Sono sicuro che torneremo ad ammirare il Klay che conosciamo. L’anno scorso ci è stato sempre vicino e ci ha manifestato il suo supporto in ogni occasione.”