NBA, DeMar DeRozan sull’approdo ai Bulls: “Sono fan di LaVine”

Quello di DeMar DeRozan è uno dei nomi più grandi che ha scosso la sessione di mercato. Il quattro volte All-Star ha salutato il Texas e i San Antonio Spurs dopo tre stagioni per approdare ai Chicago Bulls via sign-and-trade, dove formerà un pericoloso binomio con Zach LaVine.

I Chicago Bulls, grazie anche all’arrivo di Lonzo Ball, non sembrano esser pronti per puntare direttamente all’anello, ma hanno tutte le carte in regola per rivelarsi la mina vagante della prossima stagione. E il classe ’89, sbarcato per rafforzare ulteriormente la squadra, ha svelato i motivi del suo cambio d’aria:

“Sono venuto per il talento, ma anche perché si tratta di una grande città. Questa è una grande organizzazione, c’è una storia incredibile dietro. Per il talento sicuramente, con un giocatore come Zach [LaVine]. Sono fan di LaVine da quando si è unito al campionato.”

DeMar DeRozan ha poi concluso:

“Semplicemente, mi ha spinto la squadra nel suo insieme. C’è anche Vucevic, che è stato mio compagno di squadra al college. È fantastico.”

Il nuovo numero 11 dei Bulls è reduce da una stagione con 61 partite disputate a una media di 21.6 punti, 4.2 rimbalzi e 6.9 assist ed è pronto ad agguantare nuovamente un pass per i Playoff.

