NBA, Luka Doncic commenta l’estensione con Dallas: “Ho sempre voluto rimanere qui”

Nella giornata di ieri, diversi dirigenti dei Mavs sono volati in Slovenia per offrire ufficialmente a Luka Doncic l’estensione contrattuale. Il rinnovo, un supermax da 205 milioni, legherà Luka a Dallas per i prossimi cinque anni. Qualche ora dopo, nella conferenza che ha seguito la firma dell’accordo, lo sloveno ha detto di non avere mai avuto dubbi sul suo futuro:

“È davvero un momento speciale questo. Grazie Dallas per avermi offerto il rinnovo. Ancora quasi non so cosa dire perché non avevo mai immaginato questo. Sognavo solo di giocare in NBA, ma ora posso firmare un’estensione con i Dallas Mavericks per altri cinque anni, e non ho mai avuto dubbi a riguardo. Ho sempre voluto rimanere qui. Dallas è davvero una seconda casa per me. Le persone che lavorano per la franchigia sono fantastiche. Mi sento bene, non posso dire nient’altro”

Erano diversi i dirigenti dei Mavs arrivati a Lubiana per la firma del contratto. C’erano tra gli altri il nuovo head coach Jason Kidd, Dirk Nowitzki e il proprietario Mark Cuban, che ha così commentato l’estensione di Doncic:

“Questo è un giorno speciale. Quando abbiamo scelto Luka nel 2018, avevamo una sensazione di quanto fosse forte. Ma non avremmo mai immaginato il suo vero valore. Questo è davvero il culmine di un grande lavoro da parte sua, non è qualcosa di casuale, è l’impegno di tutta la sua vita. Solo per confermare a Luka quanto sia importante lui per noi e come questo sia solo l’inizio, vogliamo fargli sapere che siamo qui per lui, che sia in Slovenia, a Dallas o in qualsiasi parte del mondo. Una parte del processo è non solo conoscere lui ma conoscere anche cosa è importante per lui. Come guarda le cose. Venire qui, camminare in giro per la città e passare del tempo con lui e le persone di Lubiana ci ha permesso di fare il primo passo”

