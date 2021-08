Metta Sandiford-Artest: “Jordan farebbe più punti di Harden”

Quanti punti farebbe Michael Jordan se giocasse nell’attuale epoca? Un numero certo, preciso non si può dare, ma se ci fosse una parola per rispondere sarebbe: tanti. Tanti punti in ogni caso, dato che il leggendario sei volte campione NBA non è mai sceso sotto i 20 punti di media in una carriera composta da quindici stagioni.

A sbilanciarsi è stato Metta Sandiford-Artest, originariamente Ron Artest, che nel corso del programma Club Shay Shay ha affrontato la questione con il conduttore. A domanda diretta, ovvero quanti punti di media farebbe oggi His Airness, l’ex giocatore ha risposto con queste parole:

“Più di James Harden, sicuramente. Sono stato nell’era Jordan, ho vissuto quella di Kobe Bryant, LeBron James, Tim Duncan fino alla coda. Ho giocato con questi ragazzi, ho visto tutti i palloni da tre punti e nessuno può raggiungere Jordan. Lui ne farebbe 50 di media.”

Dinanzi allo stupore del conduttore, Metta Sandiford-Artest ha continuato:

“James Harden vorrebbe raggiungere i 50 punti di media, ma non può. È arrivato a 36, grandioso. Se Jordan avesse voluto farne 50 di media, io credo che ci sarebbe riuscito. E questo non è mancare di rispetto a tutti i ragazzi che cavalcano il gioco oggi.”

L’ex Los Angeles Lakers ha disputato 18 stagioni in carriera, tra cui una piccola parentesi in Italia. Di esperienza da vendere ne ha molta e, dunque, ci fidiamo di lui.

