Monta Ellis interessato ad un ritorno nella NBA

Monta Ellis, ex-guardia degli Indiana Pacers (e dei Golden State Warriors, prima dell’ascesa di un certo Steph Curry), sarebbe pronto ad un ritorno nel mondo NBA. Il 35enne, lontano dalla lega da ormai quattro anni, ha recentemente parlato ad Empire Sports Media, con l’intento di rendere pubblico il suo stato di free agent ai front-office della lega.

Queste le parole del Most Improved Player della stagione 2007 (scelto con la 40esima chiamata del Draft 2005):

Credo di avere ancora molto da offrire. Posso giocare per altri 5 anni. Quello che chiedo è solo un’occasione per vedere come va. Voglio solo un’opportunità. Non chiedo un contratto da 10,5 o anche 1 milione di dollari. Tutto quello che chiedo è un’occasione e lascerò parlare il mio gioco per me. Voglio solo un’opportunità, un workout e non è la fine del mondo, non farà del male a nessuno.

Ellis (realizzatore da 17.8 punti e 4.6 assist di media in carriera) è conosciuto nella lega per le sue capacità realizzative in area e dalla media distanza e la sua rapidità; sarà interessante capire se dopo una carriera NBA durata 12 anni una squadra scommetterà su questo veterano, “sparito” nella stagione 2016-17.

Anche se il talento non evapora, lo stile di gioco di Ellis non sembra molto in linea con quello del basket NBA attuale, meno incentrato sull’isolamento e più orientato verso spacing e tiro da tre punti.

