NBA, la carriera collegiale di Steph Curry sarà oggetto di un documentario

Secondo le indiscrezioni raccolte da Patrick Hipes, giornalista in forza alla redazione di Deadline, la carriera cestistica universitaria di Stephen Curry sarebbe in procinto di ricevere un’onorificenza mediatica non indifferente. Le tre stagioni NCAA che il nativo di Charlotte ha vissuto con la divisa di Davidson College saranno infatti il fulcro di un film-documentario intitolato “Underrated”.

A tal proposito, A24, rinomata casa cinematografica americana addetta alla produzione ed alla distribuzione dei prodotti filmici, ha comunicato i nomi degli addetti al lavoro: Ryan Coogler e Pete Nicks saranno a capo delle operazioni di reperimento dei materiali, nonché dell’assemblaggio degli stessi, coadiuvati per l’occasione dalla supervisione dello stesso Curry. Erick Payton curerà invece la sezione dedicata alle interviste a posteriori.

Nonostante la data d’uscita non sia ancora stata divulgata, il tema portante del modello ultimato dovrebbe riguardare la crescita umana, sportiva e mediatica del nativo di Akron, ,maturata nei tre anni di permanenza presso l’Ateneo.

Curry ha giocato 104 partite con la maglia degli Wildcats, trascinando la squadra sino ai quarti di finale del torneo NCAA nel 2008. Steph è tuttora il miglior marcatore della storia di Davidson College, avendo segnato ben 2 635 punti.

Non a caso, a partire dal 2017, la tribuna degli studenti presso la Belk Arena è stata rinominata “Section 30”, in onore del numero di maglia di Curry.

Leggi anche:

Monta Ellis interessato a un ritorno nella NBA

NBA, Dragic si scusa per i commenti sui Raptors: “Franchigia eccellente”

NBA, Jalen Green dopo la vittoria contro Cade Cunningham: “Credevo di meritare la prima scelta”