NBA, Dragic si scusa per i commenti sui Raptors: “Franchigia eccellente”

Goran Dragic è dovuto correre ai ripari dopo che negli ultimi giorni è circolato sui social media un breve video del giocatore, in cui lo sloveno è ripreso mentre dice “Toronto non è la mia destinazione preferita, ho ambizioni più grandi”.

Ovviamente, il commento del playmaker ha fatto il giro del mondo cestistisco, innescando diverse critiche da parte di tifosi ed addetti ai lavori; Dragic si è quindo visto costretto a chiarire la situazione, spiegando come i propri commenti non siano stati contestualizzati. Queste le parole del 35enne, riportate dalla CBC:

Ho detto [ai reporter] di aver speso 7 anni a Miami e che sarebbe stata la mia destinazione preferita perché ho lì tutta la mia famiglia, non a Toronto.

Ho un messaggio per i tifosi di Toronto e voglio chiedere scusa. Non è stato interpretato nel modo giusto [il commento]. So che adorano il proprio team e dovrebbero esserne fieri, è una delle organizzazioni migliori nella NBA. Hanno vinto un campionato ed io no, quindi ciò che ho detto non è stato appropriato.

[Toronto] è una organizzazione eccellente. Hanno vinto un anello due anni fa, hanno ottimi giocatori come VanVleet, Siakam ed altri come Lowry e Derozan ci hanno giocato in precendenza, e hanno probabilmente i tifosi più appassionati della lega. Ho sentito delle ottime cose riguardo la città e l’organizzazione. Vorresti sempre essere in franchigie così nella tua carriera.