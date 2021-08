Olimpiadi Tokyo 2020, Doncic ammette: “Non è così che dovrei comportarmi. Devo imparare le lezioni”

Dopo aver cominciato il torneo Olimpico in maniera straordinaria con i suoi 48 punti contro l’Argentina, Luka Doncic ha vissuto le due ultime partite con estrema frustrazione, ossia semifinale e match per il 3° posto. Il playmaker ha passato più tempo a lamentarsi degli arbitri che a concentrarsi sul suo gioco e tutto questo ha avuto un impatto sulle sue prestazioni. Dopo i suoi 16 punti, 10 rimbalzi, 18 assist ed un insufficiente 5/18 dal campo contro la Francia, lo sloveno ha totalizzato 22 punti (7/20 dal campo), 8 rimbalzi, 7 assist, ma anche 8 palloni persi di fronte agli australiani.

Durante il torneo ha mostrato il suo lato negativo, ossia l’ossessione verso l’arbitraggio dei match. Qualcosa su cui Doncic deve lavorare tanto:

“Rispetto all’Australia. Hanno giocato molto bene e non posso dire il contrario. Sembrava non riuscissero a sbagliare un canestro e si meritano il bronzo perché hanno giocato meglio di noi. In ogni caso, sono davvero orgoglioso della mia squadra, ma mi dispiace per la gente del nostro Paese. So che tutti facevano il tifo per noi: volevamo portargli una medaglia, volevamo andare a prendercela. Era l’obiettivo di tutti. Siamo stati un po’ troppo emotivi nelle ultime due partite, specialmente io. Devo imparare da queste situazioni. Non è così che dovrei comportarmi in queste occasioni. Devo imparare da questo, tutti noi dobbiamo imparare da quanto visto in queste settimane. Ma allo stesso tempo dobbiamo renderci conto di essere nella Top 4 mondiale. La Slovenia ha 2 milioni di abitanti.”