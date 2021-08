Mercato NBA, Bryn Forbes ritorna agli Spurs

C’è un importante ritorno alla corte di coach Pop. L’allenatore degli Spurs, attualmente impegnato a Tokyo nel torneo olimpico, ritroverà a San Antonio Bryn Forbes. Secondo quanto riportato da Shams Charania, insider NBA per The Athletic e Stadium, Forbes ha infatti siglato un accordo con gli Spurs.

Free agent guard Bryn Forbes has agreed to a deal with the Spurs, sources tell @TheAthletic @Stadium. Forbes returns to San Antonio. — Shams Charania (@ShamsCharania) August 4, 2021

La guardia ex Michigan State ritorna così dove ha giocato, e dove è cresciuto, nelle sue prime quattro stagioni nella lega. Lo scorso anno in free agency Forbes si era accasato ai Milwaukee Bucks, con i quali ha poi vinto il titolo recitando un ruolo di assoluto spessore. In stagione la guardia, partendo quasi sempre dalla panchina, ha viaggiato a 10 punti di media, tirando con il 47.3% dal campo e il 45.2% da tre, le migliori percentuali al tiro in carriera.

Dopo aver firmato Doug McDermott in offseason, gli Spurs aggiungono così al roster un altro ottimo tiratore dall’arco in grado di poter allungare le rotazioni e migliorare le spaziature, piuttosto strette nell’ultima stagione.