Mercato NBA, gli Utah Jazz firmano Hassan Whiteside

Hassan Whiteside rimane nella Western Conference e, dopo la stagione con i Sacramento Kings, giocherà con gli Utah Jazz il prossimo anno. Lo ha annunciato Adrian Wojnarowski, insider NBA per ESPN, su Twitter.

Free agent C Hassan Whiteside has agreed to a deal with the Utah Jazz, @excelbasketball agent Sean Kennedy tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 4, 2021

Whiteside sostituisce così Derrick Favors, che la dirigenza dei Jazz aveva mandato a OKC per creare spazio salariale per poter rinnovare Mike Conley. Il centro ex Kings, nonostante i problemi fuori dal campo e le prestazioni spesso deludenti, rimane ancora un lungo in grado di dare il suo contributo nel pitturato. Ai Jazz dovrà diventare il backup di Rudy Gobert e aiutare i compagni nel tentativo di vincere il titolo.

Nella sua miglior stagione a Miami, Whiteside aveva viaggiato a 17 punti e 14.1 rimbalzi di media a partita. Quei tempi sono però ormai lontani, e il centro ha deluso nelle sue ultime due stagioni giocate a Portland e a Sacramento.