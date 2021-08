Mercato NBA, Nemanja Bjelica si unisce ai Golden State Warriors

Nemanja Bjelica ha firmato un contratto di un anno coi Golden State Warriors. L’ala grande, dopo la breve avventura ai Miami Heat, torna nella Western Conference, dove ha giocato per tutta la sua carriera. La notizia è stata riporta da Adrian Wojnarowski.

Ha iniziato la sua carriera NBA ai Minnesota Timberwolves, nei quali ha dimostrato tutto il suo talento, per poi spostarsi a Sacramento dove ha giocato due ottime stagioni. Poi il passaggio agli Heat nei quali non ha più di tanto lasciato il segno e così ha deciso di lasciare la Florida per spostarsi in California.

Nella scorsa stagione ha registrato una media di 6.1 punti, 1.8 assist e 3.2 rimbalzi. L’annata precedente ha vestito per una parte di stagione la maglia Kings per poi accasarsi a Miami.

Free agent F Nemanja Bjelica has agreed to a one-year deal with the Golden State Warriors, source tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 3, 2021

