Norman Powell rimane ai Portland Trail Blazers: l’ex campione NBA con i Raptors, infatti, ha firmato un contratto di cinque anni a 90 milioni di dollari, come confermano Adrian Wojnarowski e l’agente del giocatore Thaddeus Foucher. Continua dunque la sua avventura nell’Oregon dopo la buona stagione dello scorso anno.

Free agent G Norman Powell has agreed to a five-year, $90M deal to return to the Portland Trail Blazers, his agent Thaddeus Foucher of @Wasserman tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 3, 2021