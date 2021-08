Cody Zeller è un nuovo giocatore dei Portland Trail Blazers: come scrive Adrian Wojnarowski di ESPN, il giocatore ha firmato un contratto di un anno con la franchigia dell’Oregon. Zeller lascia così Charlotte dopo ben sette stagioni, come conferma anche il suo agente Sam Goldfeder.

Free agent C Cody Zeller has agreed to a one-year deal with the Portland Trail Blazers, his agent Sam Goldfeder of @excelbasketball tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 3, 2021