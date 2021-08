Mercato NBA, Miami Heat favoriti nella corsa a Duncan Robinson

Secondo quanto riportato da Marc Stein, insider NBA per il New York Times, dopo settimane di rumors che lo davano lontano da South Beach, Duncan Robinson potrebbe restare a Miami. Gli Heat sono infatti emersi come grandi favoriti nella corsa al giocatore ex Michigan Wolverines. Robinson è restricted free agent in questa finestra di mercato dopo aver ricevuto la qualifying offer (4. 7 milioni di dollari).

in aggiornamento

Mercato NBA: tutte le firme e movimenti della free agency 2021