Mercato NBA, i Thunder puntano Devonte’ Graham?

Citando fonti interne alla lega e addetti ai lavori Chris Haynes di Yahoo Sports scrive di un probabile interesse degli Oklahoma City Thunder nei confronti di Devonte’ Graham, restricted free agent in casa Charlotte Hornets. Dalla sua OKC ha molta flessibilità salariale, ma la consistenza dell’offerta e delle intenzioni della franchigia è ancora da misurare.

With cap space to make things interesting, Oklahoma City Thunder is a team that could extend an aggressive offer sheet to Charlotte Hornets restricted free agent Devonte’ Graham, rival executives tell @YahooSports.

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) August 2, 2021