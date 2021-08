Stephen Curry ha raggiunto un accordo con i Golden State Warriors per una nuova estensione contrattuale. Secondo quanto riportato da Marc Stein, il nativo di Akron sarebbe ormai prossimo a firmare un nuovo accordo con la franchigia californiana sulla base di un quadriennale da 215 milioni di dollari. Significherebbe una media da 53.75 milioni di dollari a stagione. Un record negli sport americani professionistici.

Sempre secondo il New York Times le parti dovrebbero ufficializzare la cosa solamente dopo la free agency 2021 che avrà inizio questa notte.

Among the topics covered: All signs point to the Warriors and Stephen Curry reaching terms on a four-year, $215 million extension this summer.

— Marc Stein (@TheSteinLine) August 2, 2021