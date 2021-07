Olimpiadi Tokyo 2020, Damian Lillard: “Iniziamo ad assomigliare a Team USA”

Dopo aver perso due delle tre amichevoli tenutesi in fase di preparazione alle Olimpiadi, nonché la prima partita del girone contro la Francia, Team USA ha travolto l’Iran con l’impietoso risultato di 120-66.

Damian Lillard, che ha concluso l’incontro con 21 punti (frutto di sette triple segnate), lasciando la Saitama Super Arena, ha manifestato sensazioni positive in merito ai miglioramenti tangibili riscontrati tra le pieghe dell’organico collettivo:

”Dopo la sconfitta incassata per mano della Francia, ci siamo immediatamente riuniti in spogliatoio, al fine di risolvere i problemi che non ci hanno permesso di esprimere la nostra pallacanestro. Iniziamo finalmente ad assomigliare a Team USA, sia da un punto di vista statistico sia in merito alla fluidità del nostro gioco. Ora il gruppo è al completo da qualche giorno e, indubbiamente, abbiamo riscontrato un netto miglioramento della nostra intesa. Difendere forte, rubare palloni, dominare fisicamente e tecnicamente, divertirsi e divertire. Queste sono le costanti della Nazionale Americana e non abbiamo certo intenzione di macchiare la recente storia olimpica del nostro Paese.”