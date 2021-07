Mercato NBA, Lionel Hollins abbandona lo staff tecnico dei Lakers

Secondo le indiscrezioni raccolte da Jovan Buha, giornalista di The Athletic, Lionel Hollins non sarà più assistente di coach Frank Vogel ai Lakers nel corso della stagione 2021-22. Arrivato in California nel 2019 in qualità di allenatore in seconda, l’ex tecnico di Grizzlies e Nets si è laureato campione NBA con i gialloviola nell’estate 2020, al termine della cavalcata Playoff che ha avuto luogo all’interno della bolla di Orlando.

Lakers assistant coach Lionel Hollins is no longer with the franchise, sources tell me and @sam_amick. His contract ended and the sides did not agree to new terms.

— Jovan Buha (@jovanbuha) July 27, 2021