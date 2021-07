NBA, DeMar DeRozan strizza l’occhio ai Lakers: “Sarei perfetto per loro”

DeMar DeRozan si appresta a cominciare la tredicesima stagione in NBA con un chiodo fisso, con un traguardo ben fissato nel mirino: l’anello. Nove anni con i Toronto Raptors, poi l’improvvisa trade e l’approdo in Texas, ma senza mai avvicinarsi seriamente al Larry O’Brien Trophy. Ed è arrivato il momento di spezzare la maledizione.

Il numero 10 dei San Antonio Spurs, diventato unrestricted free agent, deve prendere una decisione per il suo futuro, per cogliere quella che potrebbe essere una delle ultime opportunità per diventare campione. Rimanere e firmare un altro contratto con gli Spurs o iniziare un nuovo capitolo? Una sola cosa è certa, ossia la sua fame di vittoria. Queste le sue parole al podcast Club Shay Shay condotto dal giornalista Shannon Sharpe:

“Si tratta solo di vincere a questo punto. Sto entrando nella mia tredicesima stagione e vedo tutti questi ragazzi competere per un titolo. A questo punto devi solo calibrare l’opportunità di vincere un titolo più di qualsiasi altra cosa. Specialmente con la carriera che ho fatto.”

DeMar DeRozan ha poi continuato:

“Sono stato fortunato ad accumulare molti soldi, ma a questo punto l’obiettivo è competere per un titolo. “Mi piacerebbe avere l’opportunità di giocare in casa, soprattutto se ti vogliono, perché no? Penso che funzionerebbe [tra me, LeBron e AD]. Siamo giocatori di basket intelligenti e si tratta di stare insieme”.

Intorno al classe ’89 aleggia un possibile trasferimento alla corte dei Los Angeles Lakers. Una contender potrebbe essere il prossimo passo del quattro volte All-Star.

