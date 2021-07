Olimpiadi Tokyo 2020, parla Nico Mannion: “Pronti per l’esordio. Le medaglie un obiettivo”

La testa di Nico Mannion e dell’Italbasket è chiaramente catapultata all’esordio Olimpico di domani mattina, ore 6.40, contro la Germania. Gli azzurri – i quali si sono guadagnati il pass per Tokyo durante il torneo di Belgrado – hanno tra le altre cose accolto Danilo Gallinari in gruppo e vogliono alzare il loro livello per affrontare il Girone B al massimo delle proprie capacità. I tedeschi — senza Dennis Schröder – sono il primo test da affrontare per analizzare le reali potenzialità della nostra Nazionale.

Queste le parole di Nico Mannion, riportate da Gazzetta.it, sull’esordio olimpico:

“Saremo pronti, giocheremo con tanta emozione e tanta passione. Sento ancora le emozioni di Belgrado, di una vittoria che ci ha dato enorme fiducia. Abbiamo battuto la Serbia a casa sua, davanti al suo pubblico: non poteva esserci modo migliore per tornare alle Olimpiadi. Dobbiamo trattare ogni partita allo stesso modo perché abbiamo il talento per affrontare chiunque. Non dobbiamo caricare particolarmente una partita, dobbiamo trattare Germania, Nigeria e Australia allo stesso modo. […] Sappiamo che giochiamo per l’Italia, per un paese intero che ci ha fatto sentire il suo affetto. E sappiamo che erano 17 anni che non giocavamo le Olimpiadi nel basket. “

Quindi, fissa l’obiettivo:

“Credo che per tutti l’Olimpiade da sogno finisca con l’oro, ma non credo che vincere una medaglia sia fondamentale. È chiaramente un obiettivo e proveremo a raggiungerlo. Ma alla fine essere qui è già stata un’esperienza incredibile. E dobbiamo ancora cominciare a giocare.”

