Mercato NBA, DeMar DeRozan e Kyle Lowry potrebbero riunirsi ai Lakers

Secondo la testimonianza di Brad Turner del Los Angeles Times, DeMar DeRozan e Kyle Lowry, entrambi free agent nella prossima finestra di mercato, avrebbero espresso il proprio apprezzamento nei riguardi del progetto dei Los Angeles Lakers, creando presupposti suggestivi per un possibile ricongiungimento della coppia di guardie che ha condiviso sei stagioni a Toronto.

DeRozan, reduce da una buona stagione da 21.6 punti e 6.9 assist di media a partita con la maglia dei San Antonio Spurs,potrebbe tornare in California, Stato nel quale è nato e cresciuto, per la prima volta da cestista professionista.

Sul versante opposto, dopo nove stagioni trascorse in Ontario ed un titolo NBA conquistato, Kyle Lowry sembra ormai destinato a lasciare i Raptors. Il nativo di Philadelphia era già stato corteggiato dai Lakers in prossimità della trade deadline del marzo scorso e, qualora i gialloviola non dovessero riuscire a mettere le mani su Paul o Westbrook, egli potrebbe facilmente diventare il primo nome sulla lista della dirigenza per incrementare l’esperienza ed il talento del backcourt.

Dal momento che i Lakers contano tra i propri ranghi solamente cinque giocatori con il contratto assicurato in vista della prossima stagione, è lecito aspettarsi da parte loro un mercato tutto tranne che anonimo.

