Mercato NBA, Atlanta estende la qualifying offer a John Collins

Secondo quanto riporta Shams Charania di The Athletic, gli Atlanta Hawks hanno esteso la qualifying offer a John Collins, rendendo il lungo 23enne un free agent con restrizioni. Ora, gli Atlanta Hawks potranno pareggiare qualsiasi offerta di contratto in arrivo per Collins in questa free agency. Collins ha appena terminato i quattro anni di contratto da rookie, e punta a un accordo al massimo salariale.

Atlanta has extended the qualifying offer to John Collins, which makes him a restricted free agent, sources tell @TheAthletic @Stadium. Collins is one of the top free agents on the market. — Shams Charania (@ShamsCharania) July 22, 2021

John Collins è uno dei nomi più caldi del mercato NBA di questa estate. Il giocatore degli Hawks ha molte pretendenti, viste le cifre messe a referto durante l’ultima stagione, in cui ha trascinato Atlanta alle Finali di Conference, insieme a Trae Young. Il big man da Wake Forest ha chiuso l’annata con 17.6 punti e 7.4 rimbalzi di media. Ma a impressionare sono le percentuali al tiro: 55.6% dal campo, 39.9% dall’arco e 83.3% ai liberi.

Gli Atlanta Hawks avevano provato a firmare un’estensione con Collins prima dell’inizio della stagione regolare, ma il lungo ha rifiutato per provare a strappare un contratto al massimo salariale in questa free agency. Tuttavia, confermare Collins per gli Hawks è una priorità e, nonostante le pretendenti, potranno sfruttare al massimo il vantaggio di aver esteso la qualifying offer.

