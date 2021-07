Le strade dei New York Knicks e Scott Perry sono destinate a non separarsi: la franchigia newyorchese, infatti, ha rinnovato il contratto al GM, uno dei principali artefici della stagione appena conclusa, culminata con il ritorno della squadra ai Playoff.

The New York Knicks are signing GM Scott Perry to a contract extension, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. Perry was on an expiring deal after being hired by New York in 2017. He led the signing of Most Improved Player of the Year Julius Randle in 2019. — Shams Charania (@ShamsCharania) July 22, 2021

Decisiva è stata la volontà del presidente Leon Rose e del suo vice William Wesley, desiderosi di dare continuità al progetto di Scott Perry: arrivato a New York nel 2017, Perry ha iniziato a costruire la squadra tassello dopo tassello. Tra i suoi colpi migliori c’è l’acquisto di Julius Randle nel 2019 dai Pelicans: mossa vincente visto che Randle, Most Improved Player of the Year di quest’anno, ha condotto i Knicks alla postseason per la prima volta dal 2013.

In vista della prossima stagione, dove la franchigia avrà due scelte al primo turno e circa 50 milioni di spazio salariale, per il presidente Rose è fondamentale avere una figura come Scott Perry che conosce le dinamiche della squadra.

Non si conoscono i dettagli del rinnovo contrattuale di Scott Perry ma, come scrive Shams Charania di The Athletic, si tratta di un’ estensione pluriennale: i Knicks, tuttavia, non dovrebbero rilasciare alcuna dichiarazione in merito.

Leggi anche:

Mercato NBA, i Lakers estendono la qualifying offer a Horton-Tucker

LeBron James è il primo giocatore NBA in attività a guadagnare 1 miliardo di dollari

Mercato NBA, gli Warriors vogliono Bradley Beal