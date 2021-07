Non c’era scenario peggiore da immaginare per questi Phoenix Suns. Dopo essere passati in vantaggio per 2-0 nella serie finale contro i Milwaukee Bucks, la compagine dell’Arizona ha ceduto di schianto accusando quattro sconfitte di fila, permettendo ad Antetokounmpo & Co. di festeggiare il titolo NBA.

Pochi minuti dopo la partita, Devin Booker ha reagito in questa maniera nella consueta conferenza stampa:

“Abbiamo gettato le fondamenta, le fondamenta per il futuro di questa squadra, e tutti abbiamo cose su cui dovremo lavorare questa estate, lo sappiamo. Porteremo questo dolore con noi quest’estate e continueremo a migliorare. Non è qualcosa che vuoi sentire. Non ho mai sentito un dolore simile in vita mia.” “L’esperienza è la migliore scuola. Ora sappiamo quanto conta ogni possesso, e quella sensazione che abbiamo, quel dolore, non vogliamo sentirlo di nuovo ed è questo che ci alimenterà d’ora in poi. […] Il nostro obiettivo era saltare molte fasi come squadra, dato che stavamo giocando i nostri primi Playoff e le nostre prime Finali. Abbiamo saltato qualche passaggio, ma non abbiamo raggiunto l’obiettivo finale.”

Leggi Anche

Giannis Antetokounmpo commenta la vittoria del titolo NBA con i Milwaukee Bucks

NBA, Finals, Gara 6 incorona i Bucks: le reazioni social al titolo di Milwaukee

Le prime novità di NBA 2K22: dalla nuova storia agli aggiornamenti del gameplay