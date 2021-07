Gregg Popovich attento alle NBA Finals: “Guardo con speranza a tre giocatori”

I Giochi Olimpici iniziano ufficialmente nella giornata di venerdì prossimo, mentre Team USA scenderà in campo domenica per l’esordio contro la Francia. Per il momento, il ritiro di Las Vegas sta procedendo con qualche intoppo improvviso: dalle due amichevoli perse con Nigeria e Australia, fino ai forfait di Beal e Love. E, cosa più importante, Khris Middleton, Devin Booker e Jrue Holiday non si sono ancora uniti al gruppo poiché stanno attualmente giocando le finali NBA.

Gregg Popovich nell’ultima conferenza stampa ha quindi svelato di osservare con attenzione le Finals, proprio per questo motivo:

“Ho guardato le partite. Devo ammettere che guardo tre ragazzi più di quanto guardo le squadre nel complesso. Non riesco proprio a trattenermi. Continuo a guardarli, continuo a sperare che rimangano sani. Solo dopo capiremo quale sarà il modo migliore per integrarli nel gruppo. Non esiste una formula magica per questo”.

La buona notizia, in ogni caso, è che i tre giocatori citati in precedenza sembrano in ottima forma. Pop, ovviamente, in cuor suo spera che la serie possa terminare in Gara 6 per poter abbracciare gli ultimi tasselli di un roster che non ha ancora trovato la giusta chimica.

“Come si integreranno in così poco tempo? Non c’è una formula da seguire. Dipende dallo stato della squadra, dallo stato dei giocatori e da cosa pensiamo di aver bisogno. La nostra prima partita è contro la Francia, quindi vedremo cosa potrebbe essere più adatto. Sicuramente non verranno qui in Giappone per riposare una settimana per poi riprendere gli allenamenti. Dovranno giocare fin da subito.”

La formula magica, quindi, pare sarà schierarli immediatamente sul parquet e lasciar parlare il gioco. La lingua universale del roster di Team USA.

